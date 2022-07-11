В Новосибирске с 13 июля стартует ремонт перекрестка улица Доватора — ГБШ

К ремонту перекрестка приступят 13 июля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирска в 2022 году отремонтируют проспект Дзержинского и один из основных перекрестков одноименного района: улица Доватора — Гусинобродское шоссе. Планируется отремонтировать 1,5 километра проспекта, а также 700 метров в районе перекрестка.

По сообщению мэрии, на перекрестке улица Доватора — ГБШ образовалась яма. Недостаточно просто устранить ее, специалисты считают, что необходимо локально усилить основание дороги, практически создать его заново. Приступят к работам уже 13 июля.

— Проводя поддерживающий ремонт, локально устраняя дефекты на дорогах — заливая швы, устраняя мелкие повреждения и ямки, мы продлеваем срок их службы, не даём разрастись небольшому дефекту в глобальную проблему, — заявил мэр Анатолий Локоть. — Кроме того, ремонт и содержание дорог не должно происходить в ручном режиме, должна быть выстроена системная работа по их обслуживанию. Все эти меры позволят оптимизировать затраты, тогда больше средств мы сможем сосредоточить на «большом» ремонте дорог.

Планируют отремонтировать и проспект Дзержинского на полуторакилометровом участке от улицы Кошурникова до улицы Королева. 8 июля объявили конкурс на проведение работ, и уже через месяц определится подрядчик. Он приступит к работам сразу после заключения контракта.

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