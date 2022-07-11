Под Новосибирском велосипедиста насмерть сбил грузовой поезд

В Барабинске велосипедиста насмерть сбил грузовой поезд. Фото: УТ МВД России по СФО

В Барабинске под колесами грузового поезда погиб велосипедист. Об этом сообщили на сайте УТ МВД России по СФО.

- Трагедия произошла в районе железнодорожной станции Каргат. Сообщение об этом поступило в воскресенье, 10 июля, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что погиб мужчина 40 лет. Местный житель пересекал железнодорожные пути с велосипедом в неустановленном месте перед приближающимся поездом.

- Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение. Но избежать трагедии не удалось. Сибиряк скончался от полученных травм, - добавили в публикации.

По факту случившегося стражи правопорядка и следователи проводят проверку.

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