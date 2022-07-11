В Новосибирске во второй раз зацвели яблони и шиповник

В Новосибирске повторно зацвели яблони и шиповник. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске яблони и шиповник зацвели во второй раз. С чем это связано, КП-Новосибирск рассказала агроном Людмила Шубина.

- В повторном цветении шиповника нет ничего особенного. Дело в том, что существуют ремонтантные сорта. Это значит, что они имеют повторное цветение, - отметила агроном. – Что касается яблонь, это скорее всего исключение из правил. По всей вероятности, какие-то веточки были подморожены, то есть задерживались в росте. При обильных дождях они пошли в рост и «выкинули» цветочные почки.

По словам эксперта, такое бывает в периоды, когда что-то случилось с яблоней.

- Например, был недостаток питания. Это все вызвано какими-то аномалиями, связанными с отставанием в развитии, - подчеркнула в разговоре с КП-Новосибирск Людмила Шубина.

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