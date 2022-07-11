Табак оказался контрафактным. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирские полицейские изъяли 2660 пачек нелегального табака. По предварительной версии, 56-летний мужчина покупал сигареты, привозил их и продавал в одной из точек в Октябрьском районе. Торговля длилась с октября по декабрь 2020 года.

- Была проведена контрольная закупка. Проведенная экспертиза подтвердила, что товар нелегальный. Сотрудники полиции изъяли 2660 пачек сигарет на общую сумму 470 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный сбыт, приобретение и хранение. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, а дело передали в Октябрьский районный суд.

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