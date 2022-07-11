В Новосибирске жительницы Академгородка встречают на улицах эксгибиционистов

Жительницы Советского района встречают на улицах эксгибиционистов. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Жительницы Советского района Новосибирска рассказали в социальных сетях о встречах с эксгибиционистами. Чаще всего они выпрыгивают на дорогу на Морском проспекте и возле НГУ.

– На Морском проспекте, 38 (около Садоводческого центра) был замечен мастурбирующий эксгибиционист. Будьте осторожны, – предупредила девушек жертва одного из извращенцев.

В основном такие индивиды активизируются весной, с приходом тепла. Им нравится реакция женщин, возбуждает страх и смущение. Дальше «показов» дело обычно не заходит.

– Ходили гулять с собакой в парк на Морском проспекте. Красиво: деревья, белки, эксгибиционисты, – рассказывает еще одна местная жительница.

Однако есть и зимние экстремалы, которые не боятся отморозить себе части тела. Так, еще один случай произошел в январе:

– Шла домой из НГУ по Терешковой. В 23:00 попрощалась с подругой, прошла буквально 20-30 метров, там меня поджидал мужчина со спущенными почти до колен штанами, как я его увидела, он начал себя трогать. Я ускорила ход, он пошел за мной, но резко повернул до Морского, – написала пострадавшая в социальных сетях.

Новосибирский психолог и психотерапевт Константин Зубахин рассказал КП-Новосибирск, зачем эксгибиционисты пугают женщин.

– Тех, кто на улице выскакивают голыми перед людьми, можно отнести к первертам, или извращенцам, грубо говоря. Такие люди могут получить эротическое удовольствие только в тот момент, когда на их демонстрацию реагируют другие. Интересно, что среди эксгибиционистов нет женщин. Люди с подобной формой сексуальности очень редко появляются в кабинетах психоспециалистов. Они решают свои проблемы, распахивая плащ перед женщинами. Женский испуг позволяет им получить наслаждение, – рассказал КП-Новосибирск Константин Зубахин.

В такой ситуации психолог советует не реагировать и спокойно пройти мимо. Извращенец будет разочарован и, возможно, в следующий раз не пойдет в то же место.

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