В Новосибирской области девушка нашла редкий ядовитый гриб

Бледная поганка встречается редко, но крайне ядовита. Фото: Анастасия Гладких в сообществе "Грибы и грибные места НСО" "ВКонтакте"

Сибирячка Анастасия нашла бледную поганку — один из самых ядовитых грибов в Новосибирской области. Девушка обратилась с вопросом к подписчикам сообществе «Грибы и грибные места НСО» «ВКонтакте».

- Многие пишут, что за несколько десятков лет сбора сбора грибов ни разу не встречали этот гриб. Я за грибами хожу крайне редко и так "повезло"- поганка встретилась. Зато из культурных грибов горстка маслят, - призналась Анастасия.

Опытные грибники предупреждают — этот редкий гриб смертельно ядовит. Одной капли сока достаточно, чтобы отравить человека насмерть.

-Это бледная поганка. Смотрю, ножичком срезали красотку? Ни ножичком, ни пальчиком, ни сапогом не трогайте ее. Только палочкой ради посмотреть и запомнить. Эту красотку нельзя класть в общий сбор грибов. Все на выброс! Будьте осторожнее, - написал в комментариях один из грибников.

Грибник Тимофей сообщил, что видел бледную поганку всего три раза за всю жизнь. Два раза встречал ее в районе села Морозово, один раз в Заельцовском бору.

- Одна капля ядовита — это все же преувеличение. Смертельная доза для человека это 30 граммов в сыром виде. Есть видео где миколог на спор пил сок по капле, чуть сознание не потерял, но не умер, - рассказал КП-Новосибирск Тимофей Малахов, грибник

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