Алтайским учителям предложили отправиться в командировку в ЛНР и ДНР

У алтайских педагогов также будет возможность поехать в ЛНР и ДНР работать на длительный срок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство образования и науки Алтайского края направило в школы письмо с предложением учителям отправиться в командировку в ДНР и ЛНР.

Как сообщает издание amic. ru, в тексе сообщается, что сейчас в стране формируются списки педработников, которые в июле-августе 2022 года отправятся в Луганскую и Донецкую народные республики, чтобы помогать местным учителям готовиться к новому учебному году.

У алтайских педагогов также будет возможность поехать в ЛНР и ДНР работать на длительный срок начиная с 1 сентября 2022 года. При этом, при такой командировке за учителями будет сохраняться их основное место работы. Прием заявок завершится 26 июля.

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