В Новосибирске подросток пострадал в ДТП с «Газелью» на мосту

В Новосибирске «Газель» столкнулась с иномаркой. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Газель» столкнулась с иномаркой. ДТП произошло вечером в пятницу, 8 июля, в Ленинском районе.

— В 19:35 36-летний водитель автомбиля «Газель» ехал по Димитровскому мосту в сторону левого берега. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулем которого был 49-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии пострадал 16-летний пассажир «Газели». Подростка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работали сотрудники ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber