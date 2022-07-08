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Происшествия8 июля 2022 14:41

В Новосибирске подросток пострадал в ДТП с «Газелью» на мосту

16-летнего мальчика доставили в больницу
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске «Газель» столкнулась с иномаркой. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Газель» столкнулась с иномаркой. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Газель» столкнулась с иномаркой. ДТП произошло вечером в пятницу, 8 июля, в Ленинском районе.

— В 19:35 36-летний водитель автомбиля «Газель» ехал по Димитровскому мосту в сторону левого берега. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулем которого был 49-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии пострадал 16-летний пассажир «Газели». Подростка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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