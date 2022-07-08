В Новосибирске на берегах Ельцовки хотят создать сад-огород

В Новосибирске планируют создать городской сад-огород. Фото: Архитектурная мастерская «Адаптик-А»

В пойме реки Ельцовка-1 планируют разбить сад-огород. О проекте рассказали представители архитектурной мастерской «Адаптик-А» на своей странице «ВКонтакте».

- Рассматриваемая нами территория – это локальная зеленая зона. Из-за неблагоустроенности она выглядит труднодоступной и брошенной, - отметили в мастерской.

Территорию хотят привести в порядок, превратив ее в экопарк, и создать там городской сад-огород.

- Это один из способов вовлечь горожан в процесс создания и развития парка. Суть проекта в том, чтобы дать возможность местным жителям вместе заниматься растениеводством и садоводством, - объяснили в публикации.

По мнению авторов проекта, это сплотит людей. Но далеко не все пользователи Сети оценили задумку.

- Слишком сложно будет проследить за безопасностью всех культур, которые там посадят. Люди разные, будет много случаев вандализма, - считает новосибирец.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber