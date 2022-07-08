Эколог назвал места в Новосибирской области, где нельзя собирать грибы

Эксперт назвал места в Новосибирской области, где нельзя собирать грибы.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В разгаре грибной сезон, социальные сети наводнили фотографии белых грибов, лисичек и груздей. Эколог Павел Арбатский в разговоре с КП-Новосибирск предупредил – собирать «урожай» можно не во всех местах.
- Часто люди собирают или покупают грибы вдоль дорог. Но этого делать нельзя. Дело в том, что грибы впитывают в себя опасные для здоровья канцерогены, - сообщил КП-Новосибирск эксперт.
По словам эколога, в «черном списке» грибников должны быть места у оживленных трасс – например, около трассы М-53 в сторону Кемерово.
- Также не рекомендую собирать грибы в непосредственной близости от промышленных предприятий и в черте города, - добавил Павел Арбатский.
Сибиряк отметил, что заниматься сбором грибов лучше всего в таких районах, как Сузунский, Черепановский, Маслянинский и Колыванский.
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