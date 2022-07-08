В Новосибирске начались похороны основателя Музея смерти Сергея Якушина

В Новосибирске начались похороны Сергея Якушина. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.
В Новосибирске в пятницу, 8 июля, начались похороны основателя Новосибирского крематория и Музея смерти Сергея Якушина. Гробоносцы в скорбном молчании обошли территорию крематория, почтив память его создателя.
– Прощание будет проходить в большом зале крематория. Там прозвучат песни двух его любимых групп: «Как хочется жить» - группы «Рождество» и «Как упоительны в России вечера» «Белого орла», – рассказывал КП-Новосибирск сын Якушина Борис.
Похоронная процессия обошла крематорий. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.
Пока песни не звучали, гроб погрузили в изящный катафалк и обошли вокруг крематория. На похоронах собрались близкие и коллеги Сергея Якушина. Еще при жизни он продумал, как будет проходить его прощальная церемония. Искусный итальянский гроб украшен орнаментом. В главный зал принесли самые важные и значимые награды, которые Якушин получил при жизни.
Напомним, Сергей Якушин умер от рака желудка. Новатор в похоронном деле хотел отправить свой прах в космос, но пока это невозможно из-за санкций.
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