В Новосибирске начались похороны основателя Музея смерти Сергея Якушина

В Новосибирске начались похороны Сергея Якушина. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

В Новосибирске в пятницу, 8 июля, начались похороны основателя Новосибирского крематория и Музея смерти Сергея Якушина. Гробоносцы в скорбном молчании обошли территорию крематория, почтив память его создателя.

– Прощание будет проходить в большом зале крематория. Там прозвучат песни двух его любимых групп: «Как хочется жить» - группы «Рождество» и «Как упоительны в России вечера» «Белого орла», – рассказывал КП-Новосибирск сын Якушина Борис.

Похоронная процессия обошла крематорий. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

Пока песни не звучали, гроб погрузили в изящный катафалк и обошли вокруг крематория. На похоронах собрались близкие и коллеги Сергея Якушина. Еще при жизни он продумал, как будет проходить его прощальная церемония. Искусный итальянский гроб украшен орнаментом. В главный зал принесли самые важные и значимые награды, которые Якушин получил при жизни.

Напомним, Сергей Якушин умер от рака желудка. Новатор в похоронном деле хотел отправить свой прах в космос, но пока это невозможно из-за санкций.

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