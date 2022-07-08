В Новосибирске задержали банду мошенников колл-центра на автомобилях

В Новосибирске задержали банду мошенников-кредиторов из колл-центра в автомобиле. Фото: Евгения ГУСЕВА

С развитием технологий развиваются и мошенники. Они придумывают необычные способы и схемы кражи денег. За один звонок они могут «обчистить клиента» на несколько миллионов рублей, причем сделают это откуда угодно, даже из автомобиля. Об этом в пятницу, 8 июля, в эфире радио КП-Новосибирск рассказала старший следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области майор юстиции Анна Третьякова.

Преступные группы создают через знакомых, через соцсети и даже объявления. Людей зазывают в колл-центры, предлагают работу. Обычно группы арендуют квартиры, где в каждой комнате – свое рабочее место, компьютер и мобильный телефон.

– Сейчас стали арендовать не только квартиры, но и гаражи, да и просто обзванивают людей в автомобиле, передвигаясь по городу. Им удобно. К тому же, это средство конспирации, чтобы сотрудники правоохранительных органов дольше устанавливали их местонахождение, – рассказала Анна Третьякова.

В марте 2022 года в Новосибирске задержали мобильный колл-центр. В составе группы оказались 6 новосибирцев во главе с организатором. Они звонили людям по базе данных и предлагали кредиты, а потом воровали деньги с карт. Сотрудники фальшивого колл-центра принципиально передвигались на автомобилях, меняли график и время работы. Сейчас следователи выясняют точное количество фигурантов по уголовному делу о мошенничестве.

Чтобы не стать жертвой мошенника, нужно знать несколько правил. Сотрудник банка никогда не будет просить пароли и коды. Сотрудникам правоохранительных органов данные с банковской карты тоже не нужны. Если якобы родственник написал вам сообщение с незнакомого номера, проверьте информацию лично у него.

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