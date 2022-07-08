Под Новосибирском ищут дом собаке, которую вышвырнули в пакете у магазина. Фото: предоставлено Татьяной.

Жители Куйбышева ищут дом собаке, которую вышвырнули в пакете у магазина. Об этом они написали в соцсетях.

– Пса выбросили в Куйбышеве, рядом с магазином «Каинский». По словам местных, пса в пакете вышвырнули из машины еще в марте. С тех пор она живет там. Посетители магазина подкармливают её, – рассказала КП-Новосибирск жительница Куйбышева.

Сибиряки просят неравнодушных забрать собаку, которая с надеждой глядит в глаза прохожих. Известно, что пёс очень ласковый и дружелюбный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber