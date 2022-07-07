В Новосибирске троллейбусы №4 и 7 изменят работу

Троллейбусы №4 и 7 изменят работу в Новосибирске. Фото: Павел КЛОКОВ

Из-за ремонта железнодорожного переезда «Заводской» изменят работу троллейбусы №4 и №7. Об этом сообщили в мэрии.

Ремонтные работы затронут три субботы – 9, 16 и 23 июля. В этот период троллейбусы будут курсировать по-другому.

- Троллейбус №4 изменит маршрут. С 10 часов вечера он будет ходить по улицам Зорге, Громова, Зорге, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Титова, Станиславского и площади Труда в обоих направлениях, - уточнили в мэрии.

Что касается троллейбуса №7, то он не будет работать с 23:00.

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