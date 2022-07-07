В Новосибирске задержали серийного угонщика отечественных машин

После угона мужчина обчищал автомобили и бросал их. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Под Новосибирском задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в серии угонов отечественных автомобилей. Удалось доказать его причастность к четырем похищениям машин, но их может быть больше. Полицейские продолжают поиски.

— Во всех случаях мужчина действовал одинаково: находил на парковке автомобиль с открытой дверью, проникал в салон и совершал угон. После похищения ценного имущества из авто, обвиняемый бросал его. Также был один случай поджога, — рассказали в региональном МВД.

Уголовное дело возбудили по двум статья: 166 УК РФ за угон и 158 УК РФ за кражу. Расследование продолжается, и до его окончания мужчина останется в СИЗО.

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