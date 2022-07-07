В лесах Новосибирской области появились грузди

В лесах Новосибирской области пошли грузди. Фото: Эдуард ЩЕРБАКОВ

В лесах Новосибирской области грибники начали активно собирать грузди. Об «урожае» КП-Новосибирск рассказал Эдуард Щербаков.

- Вместе с женой ходили вчера за грибами. Собирали их в Здвинском районе, на территории Петраковского сельсовета, - отметил сибиряк. – На сбор груздей ушло два часа.

По словам мужчины, в эти леса он ездит с самого детства.

- Я еще с бабушкой и дедом туда ездил, когда был маленьким. На лошади. Папа мой тоже собирает там грибы с самого детства, а ему уже седьмой десяток. Он в течение недели приносит домой по два ведра в день, - рассказал КП-Новосибирск Эдуард Щербаков. – У нас так вышло, что мы – семья грибников.

Сибиряк считает, что сырой груздь является самым вкусным для засолки. Эдуард добавил – в лесах Новосибирской области сейчас можно собрать и белые грибы, которые отличаются хорошим качеством.

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