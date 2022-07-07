В Новосибирске на Октябрьском мосту вспыхнула машина прямо на ходу

В Новосибирске на Октябрьском мосту иномарка вспыхнула прямо на ходу.

В Новосибирске на Октябрьском мосту иномарка вспыхнула прямо на ходу. ЧП случилось вечером в четверг, 7 июля. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик появился в соцсетях.

— Старая «Тойота» вспыхнула при движении в сторону правого берега в районе станции «Спортивная», — сообщили в паблике «АСТ-54».

В областном МЧС пояснили, что открытое горение было ликвидировано в 18:17. Хозяин машины находился на месте и не пострадал.

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