Первый вытрезвитель в Новосибирске откроют в декабре 2022 года

Первый вытрезвитель в Новосибирске откроют к концу года.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
К концу года в Новосибирске начнет работать первый вытрезвитель. Об этом сообщила министр труда и социального развития Елена Бахарева. Ее слова прозвучали на сессии Заксобрания, которая состоялась в четверг, 7 июля.
- Первый вытрезвитель построят в декабре 2022 года. Подобные учреждения нужны для защиты нетрезвых граждан. Помощь им будут оказывать бесплатно, - отметила Елена Бахарева.
Вытрезвитель вместит в себя 20 коек. Его планируют открыть на левом берегу.
На строительство подобного учреждения потратят 10 миллионов рублей. Деньги возьмут из регионального бюджета.
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