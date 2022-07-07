Первый вытрезвитель в Новосибирске откроют в декабре 2022 года

Первый вытрезвитель в Новосибирске откроют к концу года. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

К концу года в Новосибирске начнет работать первый вытрезвитель. Об этом сообщила министр труда и социального развития Елена Бахарева. Ее слова прозвучали на сессии Заксобрания, которая состоялась в четверг, 7 июля.

- Первый вытрезвитель построят в декабре 2022 года. Подобные учреждения нужны для защиты нетрезвых граждан. Помощь им будут оказывать бесплатно, - отметила Елена Бахарева.

Вытрезвитель вместит в себя 20 коек. Его планируют открыть на левом берегу.

На строительство подобного учреждения потратят 10 миллионов рублей. Деньги возьмут из регионального бюджета.

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