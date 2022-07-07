Резервный фонд Новосибирской области составил 6 миллиардов рублей

Резервный фонд региона составил 6 миллиардов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство Новосибирской области намерено полностью выполнять свои социальные бюджетные обязательства. Такое заявление сделал губернатор в ходе сессии Заксобрания, на которой обсуждались изменения в законе о региональном бюджете на текущий год, а также на плановый период 2023-2024 годов.

Андрей Травников подчеркнул: над поправками в бюджет работа во взаимодействии Правительства региона и Законодательного Собрания ещё идёт, но все принципиальные решения уже приняты.

— Первые поправки в этом году формировались на фоне неопределённости. С одной стороны, нас радовали растущие до апреля доходы, с другой — на вторую половину года прогнозы не такие оптимистичные. Но социальные обязательства, в том числе с учётом растущей инфляции, мы намерены выполнять полностью. Поэтому были заложены серьёзные резервы финансовых средств на второе полугодие. Сейчас часть этих резервов будет направлена на конкретные социальные расходы. Так, запланировано повышение зарплаты бюджетникам, которые не попадают под защиту майских указов, на 10% с 1 июля 2022 года. Также запланированы дополнительные средства на исполнение обязательств перед бюджетниками, уже попадающими под майские указы, с учётом опережающего роста средней заработной платы в нашем регионе. Более того, в бюджете резервируются средства на второе полугодие для возможного повторного повышения зарплаты бюджетникам и первой, и второй категории с учётом факта инфляции к осени, — рассказал Травников.

По словам губернатора, больше всего поправок требует часть бюджета, выделенная на индексацию региональных соцвыплат, а также на расходы муниципальных и госучреждений. Кроме того, дополнительно выделят 270 миллионов рублей на квартиры для детей-сирот. Причем здесь регион одновременно исполнит как свои социальные обязательства, так и поддержит строительную отрасль.

211 миллионов выделят на индексацию стоимости питания для школьников, которые едят бесплатно; 900 миллионов — на субсидии для аграриев, приобретающих технику; 650 миллионов на бюджетников, чья зарплата зависит от МРОТ. Также более 240 миллионов выделят на оперативный ремонт дорог муниципальной и региональной сети.

— Конечная сумма резервного фонда на данный момент — 6 миллиардов рублей, но уже предварительно обговорена необходимость сентябрьской сессии с поправками. На ней будем исходить из скорости расходования средств резервного фонда и, вполне возможно, будем добавлять, — подытожил Андрей Травников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер