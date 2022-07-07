Новосибирский подросток на эвакуаторе вывез с дачи чужую «Ладу Приору» и продал ее через Интернет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирский подросток попался на краже авто. Произошла она на территории дачного сообщества. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Новосибирской области.

– 2 июня в полицию обратился новосибирец, который заявил, что у него пропала машина «Лада Приора». Она была припаркована на территории одного из дачных обществ. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Оказался им 15-летний мальчик. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности, – пояснили в пресс-службе полиции, – Стало известно, что парень увидел машину, оставленную без присмотра. Вызвал эвакуатор и вывез её с территории дачного общества. Затем он продал «Приору» через объявление, размещённое в Сети.

Похищенную машину нашли и вернули владельцу.

На подростка-воришку завели уголовное дело по статье «Кража». Мальчик сейчас под подпиской о невыезде.

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