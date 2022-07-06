«Говорила, что дети сильно шумят»: в Новосибирске снесли карусель на площадке из-за жалоб пенсионерки

Жильцы не знают, куда жаловаться, чтобы карусели вернули. Фото: кадр из видео

В Новосибирске по адресу улица Есенина, 49, снесли карусели на детской площадке. По словам местных, их убрали из-за жалоб одной из жительниц дома. Пожилая женщина была уверена, что дети могут повредить цветы, которые она выращивала неподалеку, поэтому и добилась, чтобы карусели убрали.

— И моего ребенка и других детей эта женщина не раз из окна отчитывала. При чем не за порчу кустарников, а для профилактики, чтоб в будущем не сломали, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Юлия.

По ее словам, пенсионерка жаловалась не только на то, что дети могли повырывать цветы. Ей также не нравился постоянный шум.

— Карусель не скрипела, дети там действительно громко играют, но днём, как и все. После 10 вечера мы ни криков, ничего не слышим, — пояснила Юлия.

По словам женщины, с детской площадки все снесли, а не убрали в другое место. Все качели и карусели, на которых дети ежедневно играли, просто вырвали и увезли в неизвестном направлении.

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