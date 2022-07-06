В Новосибирске мужчина пытался утянуть в лифт 14-летнюю школьницу

Девочка теперь отказывается одна выходить на улицу. Фото: кадр из видео

Жительница Первомайского района Новосибирска пожаловалась на неизвестного мужчину, напугавшего ее 14-летнюю дочь. Мужчина пытался за сумку втянуть девочку в лифт. Произошел инцидент на Твардовского, 22/5 во вторник, 5 июля.

— Дочка выходила в магазин. Вернулась испуганная со словами, что больше на улицу не выйдет. Сказала, что какой-то мужик тянул ее в лифт за лямку сумки, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки.

По словам матери, ее ребенок теперь отказывается самостоятельно спускаться и подниматься в подъезд. Однако женщина не уверена, стоит ли обращаться в полицию.

— Мне номер участкового скинули, но я не знаю, обращаться или нет. Нет же состава преступления. Он же не обидел дочку, не ударил там или еще что, — пояснила женщина.

По кадрам видно, что мужчина сначала заговорил с девочкой. Потом двери лифта открылись, он вошел, а школьница замешкалась на пороге. Тогда неизвестный схватил девочку за лямку сумки и потянул в кабину. В итоге он отпустил лямку, но девочка серьезно испугалась. Она не стала дожидаться следующий лифт и побежала домой на 6 этаж по лестнице.

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