В Новосибирской области 24-летняя девушка пропала вместе с сыном

Анна Захарова пропала вместе со своим 6-летним сыном. Фото: Предоставлено Аленой Захаровой

В Новосибирской области пропала 24-летняя жительница Бердска Анна Захарова вместе со своим 6-летним сыном. Родные девушки потеряли с ней связь еще в конце мая.

— В Бердске мы последний раз виделись с ней 23 мая, а на связь она перестала выходить 30. Насколько мне известно, она вместе с сыном уехала к парню в Новосибирск. Мне о нем ничего не известно. Изначально мы быть тревогу не стали, думали, что она сама скоро вернется. Тем более, вещей она много с собой не взяла, только документы и небольшой рюкзак. Ранее она так не пропадала, — рассказала КП-Новосибирск сестра пропавшей девушки Алена.

Однако когда родственница не выходила на связь больше месяца, родные решили обратиться за помощью.

— Мы сообщили в полицию об этом 1 июля, и еще обратились в поисковой отряд. Чуть позже нам сообщили, что 16 июня она купила билеты на поезд, чтобы вместе с сыном уехать в Улан-Удэ. Но 26 июня она должна была уже вернуться в Новосибирск. Насколько я поняла, она не вернулась, — пояснила Алена.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас могут быть Алена и ее сын или вы просто видели их на улице, сообщите об этом Анне по номеру телефона 8-993-019-28-85 или в полицию по единому номеру 112.

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