В Новосибирске капитально отремонтируют школу № 61 в Академгородке

В 2022 году три новосибирские школы капитально отремонтируют по федеральной программе. Фото: мэрия Новосибирска

В 2022 году три новосибирские школы капитально отремонтируют по федеральной программе. В целом, город подал заявку на ремонт 76 учебных учреждений.

— В перечень объектов капремонта по федеральной программе вошло здание школы № 61 им. Н. М. Иванова в Академгородке. Оно было построено в 1966 году. Здесь планируется выполнить частичную перепланировку и капитальный ремонт помещений, заменить системы водо-, электроснабжения, отопления, оконные блоки, установить систему оповещения, — сообщили в мэрии города.

После капремонта в здании должны разместиться 30 учебных классов, 25 классов-комплектов и 13 административных кабинетов. В школе смогут обучаться одновременно 603 ученика. Пока в помещении будет идти ремонт, детей временно переведут в здание гимназии № 3 на улице Лыкова. Завершить все работы планируют к 1 сентября 2023 года.

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