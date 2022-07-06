Новосибирская область может получить два миллиарда на модернизацию коммунальной сферы Бердска

Новосибирская область готовит заявку на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной структуры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новосибирская область готовит заявку на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной структуры. В нее будут входить продолжение модернизации водозабора и строительство новой котельной. Как отметил губернатор региона Андрей Травников, общая стоимость этих двух проектов превышает два миллиарда рублей

— Преимущественно это будут средства Фонда реформирования ЖКХ — они привлекают средства из Фонда национального благосостояния. Наша задача — убедиться в том, что мы готовы к быстрой реализации этого проекта, — сообщил глава региона. — Если мы заявку подтверждаем, мы должны выдержать жёсткие сроки по освоению средств.

Заявку должны будут рассмотреть в течение двух недель. В случае ее одобрения, реализация проекта должна будет стартовать уже в этом году. А полностью завершить его планируется к 2024 году.

Напомним, ранее Новосибирская область уже участвовала в подобном проекте, модернизируя системы теплоснабжения в поселке Маслянино и городах Черепаново и Обь. Этот же механизм будут применять при ремонте модернизации теплоснабжения в поселке Мошково. На это будет потрачено 630 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber