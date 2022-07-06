В Новосибирске возбудили уголовное дело после падения дерева на ребенка

В Новосибирске после падения дерева на ребенка возбудили уголовное дело. Фото: СУ СК России по НСО

По факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка в Новосибирске завели уголовное дело. Об этом рассказали на сайте СУ СК России по НСО.

Речь идет об инциденте, который произошел во вторник, 5 июля. В Нарымском сквере на 9-летнего велосипедиста упало дерево.

- По результатам проведенной уголовно-процессуальной проверки возбуждено уголовное дело. Признаки преступления предусмотрены частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), - уточнили в публикации.

В Следственном комитете добавили, что дерево находилось в аварийном состоянии.

- Должностные лица своевременно не осуществили спил дерева. Расследование по этому делу продолжается, - заявили в СУ СК России по НСО.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мальчика, на которого рухнуло дерево, забрали в больницу.

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