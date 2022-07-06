В Новосибирской области торговый центр затопило после сильного ливня

Краснообский торговый центр затопило после сильного ливня. Фото: Анастасия КОЛОНДА

В Краснообске торговый центр затопило после мощного ливня. Об этом КП-Новосибирск рассказала сотрудница одного из магазинов Анастасия Колонда.

- У нас не первый раз тут происходит потоп. Буквально на днях начали делать крышу. Естественно, все снова затопило после вчерашнего ливня, - сообщила сибирячка. – Два дня назад в ТЦ был небольшой потоп. Смыло бетонную плитку, но торговый центр продолжал работать.

По словам женщины, теперь там нет электричества.

- Ущерб нанесен огромный. Кстати, это новый торговый центр, - поделилась подробностями с КП-Новосибирск Анастасия Колонда.

Сколько денег уйдет на восстановление объекта – неизвестно.

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