В Новосибирске подрались два водителя, не поделившие дорогу

В Новосибирске два водителя не поделили дорогу и подрались. Фото: Инцидент Новосибирск
Два водителя подрались на Затулинке. Об этом сообщила подписчица паблика «Инцидент Новосибирск».
- Мужчины не поделили дорогу. Один на своем автомобиле прижимал другого, не давая ему нормально ехать, - рассказала сибирячка.
По ее словам, урегулировать конфликт смогли приехавшие на место полицейские. После беседы со стражами правопорядка водители разошлись по своим делам.
Пользователей Сети рассмешило поведение двух взрослых мужчин.
- Не могу без смеха на такое смотреть.
- Не подрались, а станцевали парный танец, - не унимались подписчики паблика.
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