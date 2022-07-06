В Новосибирске подрались два водителя, не поделившие дорогу

В Новосибирске два водителя не поделили дорогу и подрались. Фото: Инцидент Новосибирск

Два водителя подрались на Затулинке. Об этом сообщила подписчица паблика «Инцидент Новосибирск».

- Мужчины не поделили дорогу. Один на своем автомобиле прижимал другого, не давая ему нормально ехать, - рассказала сибирячка.

По ее словам, урегулировать конфликт смогли приехавшие на место полицейские. После беседы со стражами правопорядка водители разошлись по своим делам.

Пользователей Сети рассмешило поведение двух взрослых мужчин.

- Не могу без смеха на такое смотреть.

- Не подрались, а станцевали парный танец, - не унимались подписчики паблика.

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