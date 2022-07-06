Новосибирцы встретили Тимура Родригеза в трамвае № 13

Тимур Родригез сфотографировался со всеми фанатами. Фото: соцсети.
Жители Новосибирска заметили известного телеведущего и артиста Тимура Родригеза на улицах города и в трамвае № 13. Фотографии со знаменитостью в яркой рубашке они выложили на своих страницах в социальных сетях.
– Еду в 10 утра от поставщика, и вот те на – Тимур Родригез ведёт репортаж про наш знаменитый трамвай, – рассказала жительница Новосибирска Елена.
Знаменитость встретили на улице Фабричной, Станиславского, на площади Ленина и возле железнодорожного вокзала.
– Идёшь такой в центре Новосибирска и, бац, встречаешь Тимура Родригеза, – рассказал один из фанатов в группе «Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».
Сам артист рассказал в соцсетях, что приехал в Новосибирск на съемки. Некоторые фанаты, которые сфотографировались со звездой, заметили, что в Новосибирске проходили съемки передачи про путешествия «Орел и решка».
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