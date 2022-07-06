Новосибирцы встретили Тимура Родригеза в трамвае № 13

Тимур Родригез сфотографировался со всеми фанатами. Фото: соцсети.

Жители Новосибирска заметили известного телеведущего и артиста Тимура Родригеза на улицах города и в трамвае № 13. Фотографии со знаменитостью в яркой рубашке они выложили на своих страницах в социальных сетях.

– Еду в 10 утра от поставщика, и вот те на – Тимур Родригез ведёт репортаж про наш знаменитый трамвай, – рассказала жительница Новосибирска Елена.

Знаменитость встретили на улице Фабричной, Станиславского, на площади Ленина и возле железнодорожного вокзала.

– Идёшь такой в центре Новосибирска и, бац, встречаешь Тимура Родригеза, – рассказал один из фанатов в группе «Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

Сам артист рассказал в соцсетях, что приехал в Новосибирск на съемки. Некоторые фанаты, которые сфотографировались со звездой, заметили, что в Новосибирске проходили съемки передачи про путешествия «Орел и решка».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber