Семьям двух военнослужащих из Бердска вручили ордена Мужества посмертно

Ордена военнослужащих вручили их семьям. Фото: администрация Бердска

В Бердске семьям военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, вручили ордена Мужества. Торжественная церемония прошла в городской администрации.

— Военнослужащие были награждены указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного орденом Мужества посмертно. Орден Мужества Дмитрия Пака вручили его сыну Сергею, а орден Мужества Александра Жовнера вручили его матери Оксане, — рассказали в администрации Бердска.

Напомним, что с сержантом Александром Жовнером простились 6 мая. Орден Мужества стал последней, но не первой наградой военного. За время службы Александра несколько раз награждали медалями: «Генерала армии Маргелова», «За воинскую доблесть» II степени и юбилейной медалью «За службу в 24 отдельной бригаде специального назначения».

А с капитаном войск спецназначения Дмитрием Паком простились 12 мая. Мужчина был потомственным военным. Он участвовал в освобождении Крыма, а также в боевых действиях в Сирии и Ливии. И не раз был представлен к награде за время службы.

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