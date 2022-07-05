В Новосибирске школьник спас тонущего ребенка

В Новосибирске школьник вытащил из воды тонущего ребенка. Фото: Надежда САЛУКВАДЗЕ

Во вторник, 5 июля, в городе Болотное Новосибирской области чуть не утонул ребенок. Его спас 10-летний мальчик. Жуткую историю со счастливым концом КП-Новосибирск рассказала очевидица произошедшего Надежда Салуквадзе.

- Это произошло в районе четырех часов дня на болотнинской водокачке. Ребенок вместе с друзьями зашел в воду. В какой-то момент он оказался далеко от берега и начал тонуть, - вспоминает сибирячка. – Его друзья плавать особо не умеют. Ребята сильно испугались, стали звать на помощь. А этот мальчик уже не издавал звука, было очень страшно.

В тот момент на берегу оказался мальчик 10 лет.

- Сначала он подумал, что ребенок в воде шутит. Тут я уже крикнула: «Быстрее за ним». Дело в том, что сама я плавать не умею, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Салуквадзе. - Взрослый мальчик прямо в одежде прыгнул в воду и вытащил утопающего.

К счастью, ребенок пришел в себя. Надежда призвала родителей более внимательно следить за своими чадами. Особенно это актуально в летний период, когда вода так и манит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber