Реконструкцию нового здания театра Афанасьева завершат раньше срока

В Новосибирске раньше срока откроют новое здание театра имени Афанасьева. Фото: пресс-служба правительства НСО.

Театр под руководством Сергея Афанасьева в Новосибирске получит новое здание досрочно по национальному проекту «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. По муниципальному контракту новое здание театра Афанасьева должны сдать до 15 декабря. По прогнозам, его введут в эксплуатацию гораздо раньше.

– Сама реконструкция завершается в этом году, на данный момент процент готовности уже более 88%. Основные помещения полностью подготовлены. В этом году Новосибирская область отмечает свой 85-й юбилей, и на мой взгляд, открытие театра – это достойный подарок к юбилею области, – отметила заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова.

В театре предусмотрены гримерки, место для репетиций и студия звукозаписи. Также есть несколько цехов: костюмерный, пошивочный и столярный. В спектаклях можно будет применять новые технологии с использованием современного оборудования. Для зрителей приготовили уютные фойе и холл, а также вместительный буфет.

– Реконструкция здания для размещения театра по улице Максима Горького, 52 осуществляется за счёт средств областного и федерального бюджетов. Сметная стоимость строительства объекта составляет 630 миллионов рублей (в 2022 году выделено 293 миллионов рублей, 81,4 из них – федеральные средства), – рассказали в пресс-службе.

В региональном правительстве добавили, что работы ведутся под контролем областных властей.

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