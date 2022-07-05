В Новосибирской области с 6 июля стартует второй этап приема заявлений в первый класс

С 6 июля в Новосибирской области стартует второй этап приема заявлений в школу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй этап зачисления в первый класс стартует в Новосибирской области со среды, 6 июля. Подать заявление можно через сайт Госуслуги, сообщили в Министерстве цифрового развития и связи НСО.

- Для этого нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Процесс займет около трех минут, - рассказали на сайте Минцифры.

Примечательно, что заявления от родителей принимают в два этапа. Первый действовал с 1 апреля по 30 июня. В этот период получить место в школе могли те, у кого ребенок проживает на территории, прикрепленной к учебному заведению. Также заявление подавали родители, чьи дети имели внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления.

Как сообщают в Минцифры, с апреля по июнь поступило 36 631 заявление о приеме в первый класс. При этом 10 714 заявлений подали через портал Госуслуг.

- С 6 июля получить место в учебном заведении могут дети, которые проживают на территории, не закрепленной за школой, - объяснили в Министерстве цифрового развития и связи НСО. - Записать ребенка можно до 5 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber