В Новосибирской области с 6 июля стартует второй этап приема заявлений в первый класс

С 6 июля в Новосибирской области стартует второй этап приема заявлений в школу.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Второй этап зачисления в первый класс стартует в Новосибирской области со среды, 6 июля. Подать заявление можно через сайт Госуслуги, сообщили в Министерстве цифрового развития и связи НСО.
- Для этого нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Процесс займет около трех минут, - рассказали на сайте Минцифры.
Примечательно, что заявления от родителей принимают в два этапа. Первый действовал с 1 апреля по 30 июня. В этот период получить место в школе могли те, у кого ребенок проживает на территории, прикрепленной к учебному заведению. Также заявление подавали родители, чьи дети имели внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления.
Как сообщают в Минцифры, с апреля по июнь поступило 36 631 заявление о приеме в первый класс. При этом 10 714 заявлений подали через портал Госуслуг.
- С 6 июля получить место в учебном заведении могут дети, которые проживают на территории, не закрепленной за школой, - объяснили в Министерстве цифрового развития и связи НСО. - Записать ребенка можно до 5 сентября.
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