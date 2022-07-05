Под Новосибирском осудят 20-летнего парня, до смерти избившего приятеля

Парню грозит срок до 15 лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дело новосибирца, избившего до смерти приятеля на проспекте Димитрова, дошло до суда. 20-летнему парню грозит срок до 15 лет тюрьмы по статье 111 УК РФ за причинение умышленного вреда здоровье, которое привело к смерти пострадавшего.

— Ночью 8 мая 2022 года на проспекте Димитрова между двумя пьяными приятелями произошел конфликт. В результате обвиняемый сильно избил потерпевшего и скрыл с места преступления. Через некоторое время пострадавшего нашла проходящая мимо женщина и вызвала скорую, однако мужчину спасти не удалось, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Вскоре обвиняемого задержали. Он полностью признал свою вину. На время следствия парня посадили в СИЗО. Теперь в его деле будет разбираться Железнодорожный районный суд.

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