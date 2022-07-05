Под Новосибирском заметили двух бегущих по дороге медвежат. Фото: "Куйбышев54".

В Куйбышевском районе Новосибирской области заметили двух медвежат, бегущих по дороге. Увидели косолапых автомобилисты рядом с посёлком Бекташ. Куда держали путь бурые малыши, неизвестно. Мамы рядом с ними видно не было, пишет «Горсайт».

– Заявлений от жителей поселка не поступало. Возможно, они переходили в другое место в поисках пищи. В лесу сейчас одна растительность, ягод и грибов из-за жары нет. Вот они и мигрируют, – пояснил главный охотовед района Виктор Орлянский.

По словам охотоведов, при встрече с такими лесными малышами нужно быть осторожнее. Рядом с ними всегда мама-медведица. Так, если вы заметите косолапых малышей, бегущими вдоль трассы, выходить из машины не стоит. Нужно просто пропустить животных.

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