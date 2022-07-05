В Новосибирской области похоронили погибшего на Украине контрактника

Погибшего на Украине контрактника похоронили в Новосибирской области. Фото: Администрация Верх-Мильтюшинского сельсовета

В Новосибирской области прошли похороны контрактника Владимира Агапова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Верх-Мильтюшинского сельсовета НСО «Вконтакте».

- Владимир Агапов погиб 22 июня 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Ему был 21 год, - уточнили в публикации.

В администрации рассказали, что Владимир родился и вырос в селе Верх-Мильтюши. Он был самым младшим ребенком в многодетной семье. После шестого класса сибиряк поступил в Черепановское кадетское училище. Там он отучился два года. После Владимира приняли в Бердское кадетское училище.

- Владимир с юного возраста хотел стать военнослужащим. Он с особым интересом изучал военную технику и вооружение, - уточнили в некрологе.

Представители администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Церемония прощания с Владимиром Агаповым состоялась во вторник, 5 июля, с 11 до 13. Траурное мероприятие прошло в Доме культуры села Верх-Мильтюши.

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