Под Новосибирском несколько дней не могут убрать упавшее на газовые трубы дерево. Фото: предоставлено Екатериной.

В городе Обь под Новосибирском сильный ветер повалил дерево. Произошло это еще в конце июня. С тех пор оно так и лежит на газовых трубах, на которые упало. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

– В доме, на участке которого повалило дерево, живет одинокий старик. Он ездил в администрацию, писал заявление. После этого приехали какие-то люди, непонятно, из какой службы. Осмотрели место, развели руками и уехали, ничего не предприняв, – пояснили КП-Новосибирск очевидцы.

Люди переживают, что ствол и ветки повредят газовые трубы. Они надеются, что власти отреагируют на проблему и уберут дерево с территории.

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