Открыт прием заявок на «МСП: Акселератор социальных проектов»

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«МСП: Акселератор социальных проектов» - это новая программа интенсивного развития предприятий. Всего за 3 месяца работы над проектами совместно с экспертами участники смогут оптимизировать продукт, настроить каналы продаж и расширить рынки сбыта.

Подать заявку на участие могут компании, связанные со следующими отраслями:

• социальное обслуживание;

• экоуслуги;

• сфера образования;

• сфера здравоохранения;

• культурно-просветительская деятельность;

• информационные технологии в социальной сфере и т. д.

Заявки на участие принимаются от субъектов МСП, ведущих свою деятельность в сфере социального предпринимательства не менее года, а также имеющих продажи своей продукции или услуг. Также компания должна иметь в штате минимум двух сотрудников на ключевых позициях.

- Акселератор социальных проектов мы проводим уже во второй раз. В прошлом году в «МСП: Акселератор социальных проектов» прошли 50 компаний. В течение нескольких месяцев они учились формировать цели, строить поэтапные планы по их достижению и эффективно использовать инструменты господдержки для максимального результата, - прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

- Участие в Акселераторе социальных проектов в 2021 году дало неожиданный результат для моего бизнеса: взгляд со стороны позволил найти новые силы и вдохновение для проектов, а поддержка экспертов - пересмотреть бизнес-модель компании, - заявила Альбина Сергеева, основатель сети пансионатов «Добрые истории» (Казань, Республика Татарстан).

Подать заявку на участие и подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.