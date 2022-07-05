В Новосибирске на Ивана Купала отключат часть фонтанов

На Ивана Купала в Новосибирске отключат часть фонтанов. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ивана Купала в Новосибирске отключат некоторые фонтаны. Об этом КП-Новосибирск рассказал директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.

Напомним, праздник Ивана Купалы отмечают 7 июля. В этот день многие, в основном дети, любят поливать окружающих водой и устраивать водные баталии.

- Некоторые фонтаны в этот день работать не будут. А с некоторых мы сольем воду, - сообщил Валерий Науменко. - Это нужно, чтобы обезопасить горожан. Будем надеяться, что 7 июля мы проведем без больших потерь.

Сибиряк объяснил – вылитая ребенком вода может попасть на дорогой гаджет прохожего. Это станет причиной серьезного конфликта.

- В городе есть несколько точек, где стремление к празднованию Ивана Купалы превышает все разумные пределы. Там мы и выключим фонтаны, - добавил директор МКУ «Горфонтан».

Однако называть эти локации Валерий не стал, чтобы избежать ажиотажа.

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