В Новосибирске оставили в колонии обманувшего 181 дольщика экс-директора «ПТК-30»

В Новосибирске не смягчат наказание застройщику, обманувшего дольщиков на 313 миллионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске во вторник, 5 июля, оставили без изменения приговор бывшему директору агентства недвижимости «ПТК-30» Александру Воронкову. Вместе с подельниками он украл у дольщиков 313 миллионов рублей и попал за решетку. Информацию об отказе в ходатайстве опубликовала пресс-служба Первомайского районного суда.

– 5 июля 2022 вынесено постановление, которым в ходатайстве Воронкову А., осужденному по части 4 статьи 159 УК РФ о замене неотбытой части наказания более мягким видом (принудительными работами) отказано, – сообщает пресс-служба суда.

Судя по списку застройщиков Новосибирска, компания «ПТК-30» так и не сдала жилые кварталы «Деловой квартал» на улице Дуси Ковальчук, «Ваш Выбор» на улице Вилюйской, «Времена года» на улице Зорге и «Радуга» на улице Волховской.

Постановление в законную силу не вступило.

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