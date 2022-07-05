В Новосибирске такси врезалось в фуру. Фото: "Инцидент Новосибирск".
Во вторник, 5 июля, на Большевистской улице в Новосибирске автомобиль такси столкнулся с фурой. Информация об инциденте появилась в соцсети.
– Авария произошла рядом с Мелькомбината при движении в сторону Первомайского района, – уточнили в паблике «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, из-за аварии на дороге появилась пробка.
По словам свидетелей, в ДТП никто не пострадал.
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