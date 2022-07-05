Губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично вручил дипломы лучшим выпускникам НГМУ

Андрей Травников поздравил выпускников НГМУ и вручил дипломы отличникам.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил красные дипломы отличникам выпуска 2022 года Новосибирского государственного медицинского университета. Из 333 выпускников 29 человек получили дипломы с отличием. В напутственной речи выпускникам губернатор заметил, что юные медики прошли нелегкий период пандемии коронавируса.

Около ста молодых специалистов трудились в ковидных госпиталях. Сейчас почти 60% выпускников НГМУ официально трудоустроены по специальности. Многие из них работали уже на старших курсах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

– Кадровая политика в здравоохранении Новосибирской области находится в центре внимания Правительства региона, её основополагающие принципы: подготовка специалистов, привлечение их в отрасль, закрепление на рабочем месте, совершенствование знаний и практических навыков медицинских кадров, – сообщили в пресс-службе.

Повышенное внимание при подготовке кадров власти уделяют поддержке врачей из сельской местности. В федеральной программе «Земский фельдшер» каждый год участвует около 70 человек. Они должны отработать в районных больницах не менее 5 лет.

– Для привлечения востребованных специалистов и их закрепления на рабочих местах министерство здравоохранения Новосибирской области реализует ряд мер по предоставлению социальной поддержки медработникам, – отметили в пресс-службе.

Молодые специалисты получают выплаты по 300 тысяч рублей. Также Минздрав региона компенсирует им расходы на аренду и транспорт.

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