Подполковник из Новосибирска Егор Мелешенко погиб в ходе спецоперации на Украине

Военнослужащий из Новосибирска погиб, защищая жителей Донбасса. Фото: Администрация Бердска.

В Новосибирской области во вторник, 5 июля, в последний путь провожают подполковника, командира танкового батальона Егора Мелешенко. 43-летний новосибирец погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Бердска.

Подполковник родился 4 июля, 44 года назад, в Новосибирске. Он закончил школу № 190 и Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. Всю жизнь Егор защищал свою страну. Он служил на Кавказе, стал ветераном боевых действий в Чечне.

За 43 года был награжден медалью, двумя нагрудными знаками, знаком отличия «Парашютист отличник». Теперь его посмертно наградили Орденом Мужества. В Новосибирской области у него остались жена и дети.

Церемония прощания проходит до 14 часов в Гарнизонном офицерском клубе «Звезда». Похоронят героя на Бердском кладбище.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber