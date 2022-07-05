В Новосибирске на Димитровском мосту загорелась иномарка. Фото: стоп-кадр.

Во вторник утром, 5 июля, в Новосибирске на Димитровском мосту загорелся минивэн Mitsubishi Grandis. Информация об инциденте появилась в соцсети.

– На помощь водителю поспешили очевидцы. У автомобиля выгорело подкапотное пространство. Огонь потушили оперативно прибывшие пожарные, – написали в паблике «АСТ-54».

Очевидцы сообщили, что из-за инцидента движение на мосту временно перекрывали. Связано это было с тем, что во вспыхнувшей иномарке использовалось газовое оборудование.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

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