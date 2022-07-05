Умер Сергей Якушин – основатель Новосибирского крематория и международной выставки «Некрополь»

Умер основатель Новосибирского крематория Сергей Якушин. Фото: crematori-nsk.
Умер владелец и основатель Новосибирского крематория Сергей Якушин. Он впервые в России организовал международную выставку «Некрополь», был новатором в сфере похоронного дела. Информацию о смерти основателя опубликовали на сайте Новосибирского крематория во вторник, 5 июля.
– 4 июля ушел из жизни Якушин Сергей Борисович. О времени прощания будет сообщено чуть позже, – указано в сообщении на сайте.
Информацию о его смерти КП-Новосибирск подтвердил сын погибшего Борис Якушин. В настоящее время он является директором Новосибирского крематория.
– Медицинское свидетельство о смерти ещё не получено. В нём будет причина смерти. А так отец болел и лечился от онкологии, – уточнил КП-Новосибирск Борис Якушин.
Ранее было известно, что Сергей Якушин долгое время лечился от онкологии желудка.
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