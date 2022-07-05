Ветеринарный врач из Новосибирска спасла козленка Федю, посадив его в инвалидную коляску

В Новосибирской области спасли слабого козленка Федю, посадив его в инвалидную коляску. Фото: посетительница конного клуба Виктория.

Козленок Федя родился в конном клубе. От рождения он был слабым, и волонтер Елена забрала его жить к себе. Когда у Феди отказали задние ноги, она купила ему инвалидную коляску. Козлик уже две недели передвигается в ней. Он чувствует себя совершенно обыкновенным среди сородичей.

– Федору четыре месяца. Он родился ослабленным. Таких обычно не спасают по экономическим и финансовым причинам, – рассказала КП-Новосибирск ветеринарный врач Елена.

Елена – волонтер конного клуба. Она не смогла пройти мимо козлика и взялась за лечение. Женщина пояснила, в этой области она не специалист. В Новосибирске не получилось найти врача, который бы лечил именно коз, да и информации об этом было мало. Елена бросила себе вызов и отлично справилась.

Федя полтора месяца жил в квартире у врача. Она кормила его из бутылочки. Сделала ему биохимический, общий анализ, сдала кровь на гормоны. За это врач платила из своего кармана.

Елена заметила, что коз можно дрессировать, как и собак. Федя ходил на специальный горшочек в коробку с опилками, знал команду «место».

– Мы решили продлить Феде жизнь. Я купила инвалидную коляску для собаки. Он уже две недели передвигается на ней. Первые недели были трудности, сейчас накачал торс и передние конечности. Инвалидом он себя не чувствует, болей нет, прекрасно кушает.

Обычно козы не принимают своих детенышей после долгого отсутствия, но в этот раз мама-коза узнала Федю, несмотря на инвалидную коляску. Сейчас козленок живет в конном клубе среди своей семьи и наслаждается беззаботной жизнью.

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