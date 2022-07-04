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Происшествия4 июля 2022 13:42

В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого парня

По данному факту проводится проверка
Анастасия ХРОМЫХ
Под окнами многоэтажки в Новосибирске нашли мертвого парня.

Под окнами многоэтажки в Новосибирске нашли мертвого парня.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 4 июля, под окнами высотки в Кировском районе нашли труп молодого человека. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Следственном комитете.

- Установлено, что погибший 2003 года рождения. По данному факту проводится проверка, - рассказали в СК.

Трагедия произошла по адресу Виктора Уса, 7.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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