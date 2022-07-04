В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого парня

Под окнами многоэтажки в Новосибирске нашли мертвого парня.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В понедельник, 4 июля, под окнами высотки в Кировском районе нашли труп молодого человека. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Следственном комитете.
- Установлено, что погибший 2003 года рождения. По данному факту проводится проверка, - рассказали в СК.
Трагедия произошла по адресу Виктора Уса, 7.
КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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