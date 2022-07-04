В Новосибирской области компенсацию выплатят дольщикам еще восьми долгостроев

В Новосибирской области дольщики еще восьми долгостроев получат компенсацию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области дольщики еще восьми долгостроев получат компенсацию. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Еще восемь долгостроев Новосибирской области внесли в список проблемных объектов, дольщикам которых будут выплачены компенсации. В их числе четыре дома улице Связистов, три дома в селе Новолуговое и дом на улице Оловозаводская, — сообщили в правительстве региона. — Компенсации за свое недостроенное жилье будут выплачены порядка 140 дольщикам.

В правительстве отметили, что помимо этих восьми домов компенсацию уже получают дольщики 16 долгостроев Новосибирской области. Это порядка двух тысяч человек. Большая часть из них уже получила свои деньги, общей суммой более 4 миллиардов рублей.

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