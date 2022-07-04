В Новосибирске в частном доме обрушился потолок

В частном доме в Новосибирске обрушился потолок. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В частном жилом доме в Новосибирске обрушилось потолочное перекрытие. ЧП случилось вечером в понедельник, 4 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

- Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Петропавловская. В результате ЧП пострадал 65-летний мужчина, - поделились подробностями в МЧС.

На место обрушения прибыли спасатели и пожарное подразделение.

- Мужчину удалось извлечь из-под завалов. Пострадавшего передали медикам, - добавили в МЧС.

В каком состоянии находится мужчина – неизвестно.

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