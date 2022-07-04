В Новосибирске в частном доме обрушился потолок

В частном доме в Новосибирске обрушился потолок. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
В частном жилом доме в Новосибирске обрушилось потолочное перекрытие. ЧП случилось вечером в понедельник, 4 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
- Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Петропавловская. В результате ЧП пострадал 65-летний мужчина, - поделились подробностями в МЧС.
На место обрушения прибыли спасатели и пожарное подразделение.
- Мужчину удалось извлечь из-под завалов. Пострадавшего передали медикам, - добавили в МЧС.
В каком состоянии находится мужчина – неизвестно.
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