Житель села в Новосибирской области сжег машину знакомого из-за женщины

Сельчанин сжег машину знакомого после ссоры из-за женщины. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

Житель села Медяково Купинского района сжег автомобиль знакомого после ссоры из-за женщины. Об этом сообщили в понедельник, 4 июля, в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Автомобиль сгорел в ночь на 21 июня. Криминалисты установили, что это был намеренный поджог.

– В результате анализа собранной информации и комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 55-летний ранее неоднократно судимый, в том числе, за совершение аналогичного преступления местный житель, – уточнили в пресс-службе.

Дома у 55-летнего подозреваемого нашли ножницы со следами обгоревшего провода. Ими пироман обрезал провода фонарного столба, чтобы замести следы.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ об умышленных уничтожении или повреждении имущества. Сумму ущерба оценили в 80 тысяч рублей. Пока подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Если его вина подтвердится, мужчине может грозить лишение свободы до 2 лет.

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